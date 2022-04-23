Jandarma sokak sokak gezip çocukların bayramını kutlayarak hediye dağıttı

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenobe ve Hilal karakol komutanlığına bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Şenoba ve Hilal beldelerinde sokak sokak gezip çocukların bayramını kutladı.

Geçen yıl pandemiden dolayı pencerelerde evlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocuklar bu yıl kutlamaları sokaklarda yaptı. Jandarma ekipleri zırhlı araçlardan 23 nisan müzikleri açıp çocuklara kek meyve suyu balon ve bayrak dağıttı ekiplerin etrafını saran etkinlikle mutlu oldu.

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