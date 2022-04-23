Kamyon kömür ocağında 200 metreden yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta kömür ocakları döküm sahasında kömür boşaltırken yaklaşık 200 metreden yuvarlanan kamyonun şoförü Mehmet Halil Külter (32) yaşamını yitirdi, yanındaki Hacı Acar (21) ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında meydana geldi. Kömür döküm sahasında Mehmet Ali Külter´in kömür boşalttığı kamyon, yaklaşık 200 metreden yuvarlandı. Kazada Külter ile yanındaki Hacı Acar yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Külter, kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Külter´in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hacı Acar´ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-04-23 17:22:01



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