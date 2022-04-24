Eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli teslim oldu



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ta boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil'i (31) pompalı tüfekle vurarak öldüren, 8 yaşındaki kızını da yaralayan Metin Şengil, 3 gün sonra polise teslim oldu.

Uludere ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Mihriban Şengil, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan'da bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek duruşma öncesi anlaşarak boşanmaya karar verdi. İddiaya göre anlaşmalarına rağmen Metin Şengil, 21 Nisan'da Yeşilova Mahallesi'nde kızı ile birlikte sokakta yürüyen Mihriban Şengil'e pompalı tüfekle açtı. Silahlı saldırıda Şengil ile kızı T.Ş. de yaralandı. Şengil, ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesi'ne, ardından da Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihriban Şengil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından kaçan Metin Şengil ise sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu. Şengil'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-04-24 13:09:00



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