Uludere’de yolda bulunan yaralı kurt tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Uludere ilçesi Gülyazı köyünde yol üzerinde yaralı halde bulunan kurt tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, yol kenarında yaralı bir kurt bulmaları üzerine Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Canis Lupus cinsi yaralı kurda ilk müdahalesini yaparak, Şırnak’ta bulunan tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürüp tedavi altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.