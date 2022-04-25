Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1824 Nisan 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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