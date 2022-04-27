Cizre'de öğrenciler uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Kiriş ilk ve Ortaokulunda yapılan şenliğe yüzlerce öğrenci velileriyle katıldı. Sportif ve geleneksel oyunlarla başlayan etkinlikte mini konser verildi. Gönüllü Öğretmenler Kulübü tarafından yapılan şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocuklar, aileleriyle birlikte yarışmalara katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlikte, daha sonra gökyüzüne yüzlerce rengarenk uçurtmalar bırakan çocuklar, doyasıya eğlendi.

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