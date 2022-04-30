Silopi'de tır şoförlerinin iftar telaşı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Ramazan'da iftar telaşı yaşıyor.

Ramazan ayını ailelerinden uzakta yollarda geçiren ve Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında, yanlarındaki malzemelerle iftar için yemek yapıyor. Şoförler, iftarlarını tırların yanında kurdukları sofralarda yapıyor. Şoför Hasan Doruk, ramazan ayında ailelerinden uzakta, zorlandıklarını belirterek, "Çok şükür orucumuzu tutuyoruz. Market var, bütün alışverişinizi yaptıktan sonra arkadaşlarla beraber iftar açıyoruz" dedi.

Mehmet Nuroğlu da tır parkı sahasında iftara hazırlık yaptıklarını anlatarak, evlerinden uzak olduklarını, ailelerini çok özlediklerini söyledi. Nuroğlu, "Allah hepimizin orucunu kabul etsin" diye konuştu.

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