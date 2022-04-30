Apartmanın koridorunda oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun yaralandı anlar kamerada

Sekvan KÜDEN/ CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve dışarı sürüklenirken ablasının kurtardığı 5 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Cizre ilçesi Dirsekli konutlarında öğlen saatlerinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.B., yaralandı. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırılan çocuk burada yapılan tedavisi ve kuduz aşısından sonra taburcu edildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.B., köpeğin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor ancak köpek bacağından ısırarak sürükleyip dışarı götürmeye çalışıyor. O sırada E.B.'nin bağrışmalarını duyan ablasının gelmesiyle köpek kaçıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN
2022-04-30 20:47:41
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