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Apartmanın koridorunda oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun yaralandığı anlar kamerada (2)

DHA

Apartmanın koridorunda oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun yaralandığı anlar kamerada (2)


'KAÇARKEN KAYIP DÜŞTÜM'
Sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından evine getirilen 5 yaşındaki Elvin Bayar, arkadaşlarıyla oynarken binaya giren köpeğin kendilerini kovaladığını ve kaçarken kayıp düştüğünü ifade ederek, "Köpek beni ısırdı. Elinden kurtulmak için çabaladım ancak kurtulamadım. Sonra ablamın yardımı ile kurtuldum" dedi.
Baba Zeki Bayar da, olay sırasında iş yerinde olduğunu belirterek, "Telefon gelince hemen eve gittim. Eve geldiğimde çocuk kan revan içindeydi. Kızımı hemen hastaneye kaldırıp tedavisini yaptırdık Allah´a çok şükür. Bu olay çok kötü de sonuçlanabilirdi. Hayvan sahipleri hayvanlarına sahip çıksın. Sokak hayvanları için de ya bir barınak yapılsın ya da insanların yaşam alanlarından uzaklaştırılsın. Çünkü, bu çocuklar kendilerini savunamaz ve koruyamaz. Bu olay bizim başımıza geldi. İnşallah başka insanların başına gelmez. Yaşanan bu olay çok zor bir durum. Kamera kayıtlarını izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Bu olay benim çocuğumun başına geldiği için değil, bu kim olursa olsun aynı şekilde tepki verirdim. Çünkü ortada masum bir can var, çocuğun köpekle mücadelesi ve hayatta kalmaya çalışması var. Bu hem bizleri çok üzdü hem de moralimizi bozdu" diye konuştu.
'KÖPEK KİMİNSE SAHİBİNİN BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'
Köpeğin sahipli ise sahibinin bulunup cezalandırılmasını istediğini söyleyen Bayar, şunları söyledi:
"Bu köpeği besleyip de sokağa salan kimse adalet önüne çıkarılıp cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımın şu an için hayati bir tehlikesi yok. Ancak köpeğin ısırığı kemiğe inmiş. Kızım dört yerinden ısırılmış. Sırtından ve her iki bacağından ısırılmış. Yaşanan olaydan sonra köpek, güvenlik güçleri tarafından Cizre Belediyesi Hayvan Barınağı´na götürüldü. Yetkililerden kısa sürede köpeğin kuduz olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istiyorum ve inşallah köpek kuduz değildir. Olaydan sonra karakola gidip ifade verdim hem köpek sahibinden hem de diğer sorumlulardan şikayetçiyim. Bu olay bugün bizim başımıza geldi inşallah başkasının başına gelmez. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Bir daha yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-01 01:14:18

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