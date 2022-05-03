Uludere’de kapalı yayla yolları bir bir açılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri başlattığı çalışmalarla kardan kapanan üç yayla yolunu ulaşıma açtı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri kardan dolayı kapanan yayla yollarını açmak için seferber oldu. AK Partili Belediye Başkanı Sait Ürek, personelleriyle beraber şive, avaspi ve şiriş yaylalarında biriken kar kütlelerini temizleyerek vatandaşların yaylaya çıkması için çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde takip eden Ürek, “İlçemizde vatandaşlarımız bahar aylarında yaylaya çıktığı için kapanan yollarının açılması için talepte bulundular. Bizlerde personellerimizle beraber yolları açmak için seferber olduk. Günler sonra bütün yayla yollarımızı açtık. Halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

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