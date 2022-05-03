Uludere’de güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramı kutlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Ramazan Bayramı kutlamaları devam ediyor. Kaymakam ve belediye başkanı, güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı.
Uludere ilçesinde Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan ve Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçede görev yapan polis, asker, güvenlik korucuları ve vatandaşların bayramını kutladılar. Belediye Başkanı Ürek, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı ramazan bayramında halkın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi dileklerinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.