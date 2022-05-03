Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri, terörle mücadele çerçevesinde 25 Nisan 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 1 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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