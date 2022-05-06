Şırnaklıların yeni geçim kaynağı ‘Yılanyastığı’ ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklıların yeni geçim kaynağı ‘Yılanyastığı’ ihracatı

İHA

Şırnaklıların yeni geçim kaynağı ‘Yılanyastığı’ ihracatı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yılda bin ton toplanma izni verilen ve ihracatı yapılan “Yılanyastığı”, Şırnaklıların geçim kaynağı oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yılda bin ton toplanma izni verilen Yılanyastığı tüccarlara satılıyor. Bu bitki dağlar taranarak toplanıp, ayıklanıp, kasalara konularak yurt dışına ihracatı yapılıyor. Vatandaşlar, geçimlerini dağdan topladıkları Yılanyastığı otuyla sağlıyor. Dağda yetişen bu bitki, Nisan ve Mayıs ayları arasında toplanıyor.
Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Yılanyastığı bitkisinin 9 ilde yetiştiğini, son 3 yılda Bakanlık tarafından ocak ayında yapılan firma başvuruları ile bitkinin sürdürülebilirliği için kota belirlenerek ihracatının yapıldığını söyledi. Demirel, “Bitki, kırsal kesimdeki vatandaşlara hasat mevsiminde bir gelir kapısı oldu. Bitkinin sürdürülebilir olması için yeşil kısmının koparılması, soğan kısmının toprakta kalma şartı var. Ailelerin dönemsel olarak topladığı bitkiyi firmalara satıyor. Geçen yıl, Yılanyastığı bitkisinin 807 tonu ihraç edildi. İhracatın yüzde 70'ı Şırnak'tan yapıldı. Bu yıl kota bin ton olarak belirlendi” dedi.

“Zehirli türleri de var”
Sahada nasıl toplanması, neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdiklerini aktaran Demirel, “Bitki toplandıktan sonra sahada da kontrol ediyoruz. Soğanların topraktan çıkarılmaması ve bunun sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Yılanyastığı bitkisi Şırnak başta olmak üzere 9 ilin sınırları içerisinde doğal olarak yetişiyor. Zehirli türleri de olmakla beraber bölgemizde bu türlere rastlanılmamakta” diye konuştu.

“Vatandaşlar, günde 78 ton topluyor”
İhracat yapan firma yetkilisi Alaattin Demir de, doğu bölgesinde çıkan Yılanyastığının, vatandaşların geçimlerini sağladığını dile getirdi. Demir, “Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alarak, bunun ihracatını yapıyoruz. Burada herkes kazanıyor, vatandaşından, marketine, kamyoncusuna kadar her kes ekmeğini bu ottan sağlayabiliyor. Vatandaşlar, günde 78 ton topluyor. Ambalajlayıp depoluyoruz ve Irak'a gönderiyoruz. 3040 gün bir toplama süreci var. Bu süreçten 500 ile 700 ton arasında topluyoruz” şeklinde konuştu.
Bitkiyi toplayan vatandaşlardan Şirin Demir ise, geçimlerini bu otla sağladıklarını kaydetti. Dağlardan otu topladıklarını ifade eden Demir, “Bizim durumuzu yok, biz kiracıyız, bu otu toplayarak günlük kazanç elde ediyoruz. Bir haftadır biz bu dağda bu otu topluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta arazide iki çobanın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Şırnak'ta arazide iki çobanın cesedi bulundu
Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
YEREL HABERLER Kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri ...
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.