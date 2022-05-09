Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7´si PKK/KCK, 1´i FETÖ/PDY şüphelisi, 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-09 12:42:22
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