Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Mayıs'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 959 paket kaçak sigara, 1240 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, hakklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-05-09 12:48:45



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