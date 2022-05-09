Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında bazı basın yayın organlarında dile getirilen 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-05-09 17:49:25



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