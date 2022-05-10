Göçerler fırtınaya takıldı, 11 saatlik çalışma ile kurtarıldı Fırtınadan hipotermi geçiren göçerler 11 saat sonra kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerler fırtınaya takıldı, 11 saatlik çalışma ile kurtarıldı Fırtınadan hipotermi geçiren göçerler 11 saat sonra kurtarıldı

İHA

Göçerler fırtınaya takıldı, 11 saatlik çalışma ile kurtarıldı Fırtınadan hipotermi geçiren göçerler 11 saat sonra kurtarıldı

Şırnak’tan Hakkari’ye gitmek için yola koyulan 15 kişilik göçer aile ve sürüleri, kar ve fırtına engeline takıldı. Hava muhalefetine takılıp haber alınamayan aileyi kurtarma çalışması 11 saatlik çalışma ile sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
Şırnak’ın Cizre ilçesinden Beytüşşebap yaylalarını kullanarak Hakkari yaylalarına gitmekte olan 15 kişilik göçer aile ve binlerce küçükbaş hayvan, Faraşin Yaylası Toptepe köyü mevkiinde kar ve şiddetli fırtınaya maruz kaldı. Hipotermi geçiren göçerler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Topraklı yollar çamurlu olduğu için Beytüşşebap ilçe Özel İdare Ekipleri ve AFAD ekiplerine haber verildi.
Beytüşşebap ilçe jandarma ekipleri, güvenlik korucuları,112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve ilçe Özel İdare ekipleri gece başlayıp sabah biten 11 saatlik arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, ekip arkadaşlarıyla beraber yolu açtıktan sonra dağlarda arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Gökçe, “Bize gelen ihbar üzerine olay yerine anında hareket ettik. Arama çalışmalarımız gece başlayıp gündüz bitti. Çok şükür ailelere ulaştık ve hepsinin durumu şu an iyi, kumanya verdik. Ekipler, soğuklardan etkilenen vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaptı. Hava şartları iyileşince tekrar yollarına devam ettiler. Hepsinin durumu iyi şimdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 ...
Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.