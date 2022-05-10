– Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Nisan ayında 22 bin 483 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın 2022 yılı Nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Havalimanı’nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 22 bin 483 oldu. Nisan ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 482’ye ulaştı. Yük (kargo + posta + bagaj)trafiği ise Nisan ayında toplamda 221 ton oldu. Dört aylık OcakNisan döneminde ise Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda yolcu trafiği 92 bin 551,uçak trafiği bin 523, yük trafiği (kargo + posta + bagaj) ise 939 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

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