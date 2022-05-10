Kaymakam Tunç’tan Kızılay’a kan bağışı

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– Şırnak’ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cizre Kaymakamlık binasında önünde kurulan Kızılay Kan Merkezi’nde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakam Tunç, sağlıklı insanların 3 ay aralıklarla kan verebileceğini, sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızı kan bağışına davet etti. Kaymakam Tunç, “Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 722 Mayıs tarihleri, 09.30 – 18.00 saatleri arasında Cizre Kaymakamlık binası önünde Kızılay Kan Bağışı TIR’ına gelip kan bağış desteğinde bulunabilirler” dedi.

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