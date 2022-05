Besicilere Mayıs ayında kar engeli Şırnak yaylalarında kartpostallık görüntü

Şırnak’ta Mayıs ayında kar yağışı, göçer ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı yayla ve dağlar beyaza bürünürken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Mayıs ayı ortalarında soğuk havaların etkisiyle kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi ve yüksek rakımlı yaylalarında kar her tarafı beyaza bürüdü. 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’nda kar etkisi bahar aylarında devam ediyor. İlkbahar aylarında birçok bölgeden bu yaylalara gelen göçerler, sürüleriyle beraber 5 ay boyunca burada kalıyor. Bu yıl erken yaylaya çıkan besiciler, kar engeline takıldı. Zor anlar yaşayan göçerler, kar ve tipiden etkilendi.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri gece gündüz teyakkuzda kalarak bir ihbara karşı hazır bekletiliyor.

İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuzda olduklarını söyledi. İlçede son günlerde soğuk havaların etkisiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğunu aktaran Kaymakam Uğuz, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması için 7 gün 24 saat esasına dayalı hazır bekliyor. Bir ihbara karşı hazır durumdayız. Çok şükür şimdiye kadar herhangi olumsuz durum yaşanmadı. Güvenlik güçlerimiz, jandarmamız Yaşilöz köyündeki yaylalarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için canla başla mücadele veriyor” dedi.

Yaylada ailesiyle beraber kalan Kaya Aslan, kar yağışı nedeniyle hayvanlarının zor durumda olduğunu, dağdan indirip ahırlara koyduğunu ifade etti. Aslan, “Her yıl bu vakitlerde her yer yemyeşildi. Ancak bu son günlerde kar yağışı etkili oldu. Hayvanlarımıza verecek yem kalmadığı için zorlandık. Çok şükür kar fazla kalmadı çabuk eriyor. Başka bölgelerden gelen göçerler kara hazırlıksız yakalandı” şeklinde konuştu.

Beytüşşebap ilçe merkezinde bahar havası hakim olurken, yüksek rakımlı Kato Dağı ve çevresi beyaza büründü. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

