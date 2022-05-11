Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

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KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, polis memuru Abdulkadir Kılıç ile birlikte hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi. Cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Cenazede Aslan'ın yakınlarını gözyaşı dökerken, İlçe Jandarma Komutanı Kurgan teselli vermeye çalıştı. Kemal Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenin ardından Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman, Kemal Aslan'ın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. (DHA)

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2022-05-11 14:01:08



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