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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cudi Dağı'nın eteklerinde raket sesleri yükselecek

DHA

Cudi Dağı'nın eteklerinde raket sesleri yükselecek


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 1622 Mayıs arasında düzenlenecek Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup Tenis Turnuvası ile ilgili hazırlanan kort sahalarını inceledi. Vali Pehlivan, "Burası adeta bir şenlik alanı olacak. Sayın Bakanı'mızın ifadesiyle, Cudi'de raket sesleri yükselecek" dedi.
Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 10 ülkeden 100 sporcunun katılacağı Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi Kampüs yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı 6 kortta, 16-22 Mayıs'ta yapılacak turnuvada; gündüz spor müsabakaları, gece ise konser ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon için hazırlanan kort sahalarında inceleme yaptı.
'HUZUR ORTAMI İLE ORGANİZASYONLAR ARTTI'
Şırnak'ta tesis edilen huzur ve güven ortamı ile birlikte birçok alanda organizasyon yaptıklarını belirten Vali Pehlivan, "Bu süreçte 5 ulusal organizasyon yapmıştık. Tenis turnuvası da bunlardan birisiydi. Bu organizasyonun ilimize alınma kararından itibaren hummalı bir hazırlığa başladık. Uluslararası bir organizasyon yapabilmek için belli sayıda kortlarımızın olması gerekiyor. En az 6 kortun olması gerekiyor. Bunların en az 2'sinin kapalı olması gerekiyor. Şu anda açık ve kapalı kortlarımız da hazır. Şu anda son rötuşlar yapılıyor. Temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu turnuva bir hafta boyunca devam edecek. 16-22 Mayıs tarihleri aynı zamanda Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na da tekabül ediyor. Bundan hareketle bu haftayı 'Gençlik Festivali' olarak da planladık. Hafta boyunca gündüz müsabakalar oynanacak. Akşam da konserler, sanatsal ve kültürel faaliyetler olacak. Burası adeta bir şenlik alanı olacak. Sayın Bakanı'mızın ifadesiyle, Cudi'de raket sesleri yükselecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-12 15:16:48

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