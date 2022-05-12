Şırnak´ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Cizre'de düzenlenen operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.