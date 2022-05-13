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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de engelli çocuklar havalimanını gezdi

İHA

Cizre’de engelli çocuklar havalimanını gezdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü, 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Cizre Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencileri ve öğretmenlerine havalimanını gezdirdi.
Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi. Özel gereksinimle çocuklar uçağa binip, itfaiye aracından çevreye su püskürttü. Havalimanı Müdürü Şükrü Benek tarafından karşılanan özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri, havalimanı müdürü eşliğinde Hava Trafik kontrol Kulesi ,ARFF birimi ve Terminal hizmetleri gezdikten sonra uçağın iniş ve kalkışını izledi. Öğrenciler, apronda hazır bulunan uçaklarla hatıra fotoğraf çekti. Özel gereksinimli bireylerin havalimanı gezisinde havalimanı çalışanları çocuklarla yakından ilgilendi.

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