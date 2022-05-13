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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi’de öğrenciler tiyatrodan kazandıkları parayla ağaç dikti

İHA

Silopi’de öğrenciler tiyatrodan kazandıkları parayla ağaç dikti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulunda öğrenciler, ‘Minik Tiyatrocular İş Başında’ eTwinning projesi çerçevesinde ağaç dikti.
Okulda düzenlenen etkinliğe Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, TEMA Vakfı Şırnak Temsilcisi Fehmi Avcı, TEMA Vakfı Silopi Temsilcisi Nesrin Ecer katıldı. Silopi Milli Egemenlik İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sevinç Güneş’in “Minik Tiyatrocular İş Başında” eTwinning projesi çerçevesinde okulda daha önce yapılan tiyatro gösterimi geliriyle okul bahçesine ağaç dikimi için TEMA Vakfı ile girişim yapıldı. Okul bahçesinde şenlik havasında yapılan ağaç dikimi etkinliğinde öğrenciler dans gösterisi gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra katılımcılar ile birlikte ağaç dikti. Ağaçlara su verilmesinin ardından öğrencilere TEMA Vakfı tarafından Bir Orman kitabı hediye edildi.
Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Sevinç Güneş, uluslararası bir platform olan eTwinning programına yazdığı “Minik Tiyatrocular işbaşında” eTwinning projesi sebebiyle burada bir ağaçlandırma yaptıklarını ifade etti. Güneş, “Aslında çocuklar yoluyla sanatı doğaya aktardık. Bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimizin oluşturduğu tiyatro gösterisinin neticesinde elde ettiğimiz geliri TEMA Vakfı aracılığı ile okulumuzu ağaçlandırmaya harcadık” dedi.
Okulun öğrencilerinden Gülbahar İlker, arkadaşlarının Pinikyo gösterisi ile kazandıkları bilet parayla Tema Vakfından getirdikleri ağaçları diktiklerini kaydetti. Çok eğlendiklerini aktaran İlker, “Dans ettik, şarkı söyledik. Arkadaşlarımız sayesinde okulun bütün öğrencileri eğlendi. Onlara minnettarız. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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