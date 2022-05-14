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Şırnak’ta öğrenciler halaylar eşliğinde projelerini sergiledi

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca Köyü Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

Şırnak’ta öğrenciler halaylar eşliğinde projelerini sergiledi

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çukurca Köyü Ortaokulu’nda “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” sergisi düzenlendi.
Cudi Dağı'nın eteklerindeki Silopi ilçesine bağlı Çukurca köyü ortaokulunda okuyan ve kendilerini Nuh’un ve El Cezeri’nin torunları olarak tanıtan minikler, projelerini halay eşliğinde köylülere ve misafirlere sergiledi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin önemli bir proje olduğunu belirten Şırnak Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, projelerin ve çalışmaların öğrencilerin gelişimine, çağın gereklerine göre yetişmesine önemli katkılar sağladığını düşündüğünü ifade etti. Özdemir, “Ayrıca akademik başarıya da olumlu etkileri olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için Şırnak ilinde tüm okullarımızın bu çalışmalarda aktif olarak yer almalarını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Valimizin bu konulardaki desteği, gayretiyle diğer kurumlarla yaptığımız işbirlikleri ile ilimizde özellikle bu projeler anlamında çok ciddi bir ivme yakalandığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Projeyi koordine eden öğretmenlerimiz, öğrencilerine bilimi sevdirmek ve onları ailesine, milletine ve insanlığa faydalı birey olarak yetiştirmek için elinden gelen gayreti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Köylerimizde öğretmenlik yapan kardeşlerimizin her türlü sorumluluğu vicdanıyla yerine getireceğine inanıyorum” dedi.
Öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi ve isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen bilim fuarının hazırlıklarının her aşamasında olan ve köy çocukları şehirdeki çocuklarla eşdeğer eğitim alabilsinler diye mücadele verdiklerini dile getiren okul müdürü Sekvan Yel, amaçlarını köyde eğitim gören çocukların sadece sınıflarda değil, hayatın her alanında olduğunu göstermek olduğunu ifade etti.
Fuarın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, şube müdürleri, Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Bilen, köylüler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. 28 öğrenci ve 14 danışman öğretmen tarafından hazırlanan 14 projenin sergilendiği fuar büyük ilgi gördü.

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