Doğada sadece 14 gün yetişiyor fiyatı el yakıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100120 liradan alıcı buluyor.

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı “Şırnak mantarı” veya “Heliz mantarı” olarak biliyor. Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor. Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100 120 lira arasında satılıyor. Bir kişi gün boyunca sadece 34 kilo arası toplayabiliyor. Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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