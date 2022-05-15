Türk Ocakları Silopi Şubesi Erzurum'da seminer düzenledi

Türk Ocakları Silopi Şube Başkanlığı Erzurum’da 'Türk dünyasının önemi' konulu seminer düzenlendi.

Seminere Türk tarih kurumu eski başkanı Yusuf Hallaçoğlu telekonferans ile katıldı. Erzurum Atatürk Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yapılan seminere Şair Yazar Cevat Varlı, Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı, Türk Ocakları olarak Türkiye’nin her bölgesine semineler vereceğini ve ilkinin de Erzurum’da yapıldığını söyledi.

Seminere telekonferans ile katılan Türk tarih kurumu eski başkanı Yusuf Hallaçoğlu Türk dünyasının önemine değindi. Şair Yazar Cevat Varlı ise konuşmasında tarihte Osmanlı tarihi önemine dikkat çeken bir seminer verdi.

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