Silopili kadınlar Sakine Külter cinayetini protesto etti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde öldürülen Sakine Külter için Sanat Sokağı'nda basın açıklaması düzenlendi.

Silopi Belediyesi Kadın Kültür Merkezince düzenlenen basın açıklamasını Sosyolog Evin Hasanoğlu okudu. Hasanoğlu, “Biz bugün şiddete ve kadın kıyımına son derken bile dünyanın her yerinde kadınlar şiddete uğruyor, hakaret taciz ve tecavüze uğruyor. Şiddet ve katliamlar bir toplumsal sorun bir insan hakları ihlalidir. Kadının konuşmasından, gülüşünden, giyiminden, kuşamından, kadının her türlü eylemini şiddet uygulamak için kendine haklı bir sebep olarak gören erkek egemen zihniyetin bakış açısı, şiddeti ve kıyımı meşru kılıyor. Bugün Silopi’de erkek terörüne bir kadın daha vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sakine Kültür’e yapılan bu vahşet bütün topluma yapılmıştır” dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar 2 dakikalık oturma eylemi yaptı. ‘Kadına uzanan eller kırılsın’, ‘Sakine Külter ölümsüzdür’ sloganları atan grup olaysız şekilde dağıldı.

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