Şırnak´ta gündüz raket, gece müzik sesi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup kapsamında 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı müsabakalarda gündüz raket sesleri, gece ise gençlik festivali kapsamındaki konserlerle müzik sesleri yankılanıyor.

Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı, 'Tennis Europe Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta, 16 Mayıs´ta başlayan 22 Mayıs'ta sona erecek turnuvada gündüz tenis maçlarının yapıldığı kentte, gece ise gençlik festivali kapsamında 1 hafta boyunca pek çok sanatçının yer alacağı konserler veriliyor. 'Samsak Döveci' şarkısı ile ünlenen Elif Buse Doğan, dün akşam Şırnaklılara 2 saatlik konser verdi. Doğan, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerini hem hüzünlendirdi, hem de neşelendirdi.

Kentte, 21 Mayıs'a kadar sürecek konserlerde Simge Sağın, Ziynet Sali, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu Gösterisi, Dengbej gecesi ile Resul Dindar ve Ömer Faruk Bostan sahneye çıkacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-05-17 11:04:14



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