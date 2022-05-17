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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

İHA

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte 1622 Mayıs tarihler arasında düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı takip etmek için Şırnak’a geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, bakanlığın himayesi, Türkiye Tenis Federasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin işbirliği ile üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi. Bakan Kasapoğlu’nu Şırnak Şerafettin Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş karşıladı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 4’ü açık, 6 tenis kort alanına geçti. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası’na ilişkin yapılan programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Cudi Dağı'nda bayram var. Cudi Dağı'nda baharın güzellikleri var. Gençlik haftasının coşkusu, sevgi, kardeşlik var. Her birlikte bu heyecanı paylaşıyoruz. Biz, hayalin gerçekleştiğini ve bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü heyecanla paylaşıyoruz. İşte biz burada, bu tesislerimizde uluslararası standartlara uygun kortlarımızda, diğer tarafta spor imkânlarımız. Biz spor iklimini yaşatırken, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bu bölgede huzursuzluk çıkarmaya çalışanlara, gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışanlara, bugüne kadar izin vermedik, bundan sonrada izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu manzara eşliğinde dünyanın en güzel tesislerinden birini inşa ettik"
Bu topraklarda devlet millet el ele aydınlık yarınlar için verilen mücadelenin pek çok şahitliği olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu dağlar bunun şahididir. Ortaya koymak için canından geçenler oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yapılamaz denileni hamdolsun beraber gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde aşılamaz denilenleri aştık. Kurulan bütün kumpasları da hep birlikte yendik. Birilerinin makus kaderi böyledir diyerek, huzursuzlaştırmaya çalıştığı bölgeler bugün şükürler olsun ki istikrarın, refahın, kalkınmanın ve güçlü yarınların sembolü olmuştur. Devletimiz 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak. Ülkemizde lisanslı sporcumuzun sayısı 11 milyonu geçti. 11 milyon 40 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazladır. Biz bu potansiyelin farkındayız. Bu potansiyeli en etkin şekilde kullanmak bizim sorumluluğumuzdur. Bütün branşlarda olduğu gibi tenise de çıtamızı büyüttük. Cudi Dağında bu güzide mücadeleler devam ederken, odağımızda bu vardı. Bu manzara eşliğinde dünyanın en güzel tesislerinden birini inşa ettik. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanları burada bir araya getirmenin hayalini kurduk. Spor kompleksimizde 2’si kapalı olmak üzere 6 tenis kortumuz var. 9 farklı ülkeden 81 sporcumuz mücadele edecek. Sporcularımız dostluk kardeşliğin örneklerini verirken, rekabeti de güçlü şekilde ortaya koyacaklar. Gündüzleri tenis turnuvasında mücadele verirken, geceleri de gençlik festivaline dönüşecek. Birçok değerli sanatçılarımız burada sahne alacaklar" açıklamasını yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan: "Şırnak'ın her yamacında kahramanlarımızın izi var"
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da "Şırnak Hz. Nuh’un gemisini barındırıyor bağrında, üzerinde sayısız medeniyetler yaşamış. Son 40 yıldır terörle mücadelenin en keskin olduğu noktalardan birsiydi. Her karışında, her yokuşunda her inişinde, zirvelerinde, yamaçlarında kahramanlarımızın izleri var" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, tenis kortunda sporcularla bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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