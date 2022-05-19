Şırnak'ın eski ve yeni valileri, gençlik festivalinde halay çekti



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup ve Gençlik Festivali'nin 4´üncü günündeki gece konserinde `Cizre Dengbej Evi´ sanatçıları sahne aldı. Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ile Şırnak'a atanan ve görevine başlayan Vali Osman Bilgin sanatçıların çaldıkları şarkılarla halay çekti.

Şırnak, 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı 'Tennis Europe Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta, 16 Mayıs´ta başlayan 22 Mayıs'ta sona erecek turnuvada gündüz tenis maçlarının yapıldığı kentte, gece gençlik festivali yapılıyor. Bir hafta sürecek konserlerin 4'üncü gününde 'Cizre Dengbej Evi' sanatçıları sahne aldı. Şarkı ve türkülerle alanda bulunan vatandaşlar bazen duygulu anlar yaşarken, bazen de çalınan şarkılar eşliğinde halay çekip eğlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ile Kırklareli Valisi iken Şırnak'a atanan ve dün görevine başlayan Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Mehmet Emin Erkan da konsere katıldı. Valiler Pehlivan ve Bilgin şarkılar eşliğinde halay çekti. Gecenin sonunda sahneye çıkan Vali Ali Hamza Pehlivan, sanatçılarla birlikte Karadeniz türküleri söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-05-19 11:16:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.