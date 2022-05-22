Silopi Final Okulları üniversite sınavları öncesi öğrencilerine moral gezisi düzenledi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Final Okulları öğrencilerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi Mardin ve Şanlıurfa ziyaretleri düzenledi.

Öğretmenleri eşliğinde tarihi yerleri gezen öğrenciler sınav öncesi moral depoladı. Konu hakkında açıklamada bulunan Silopi Final Okulları Kurucu Müdürü Alİ Aytış Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına az bir zaman kaldığını söyledi. Öğrencilerine moral vermek adına Mardin ve Şanlıufa’nın tarihi yerlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Aytış, öğrencilerin geziden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Silopi Final Okulları olarak öğrencilerini sınav kaygısından ve stresinden azda olsa uzaklaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Aytış, sınava girecek bütün adaylara başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

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