Şırnak’ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1521 Mayıs tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5’i adli kontrol şartı olmak üzere toplamda 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli, ilgili il birimine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.