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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Cudi Dağı Sefine bölgesini tuvale aktardı

İHA

Şırnak Üniversitesi ve Romanyalı öğrenciler, Cudi Dağı Sefine bölgesini gezip gözlemledikleri tarihi ve kültürel yerleri kendi bakış açılarıyla tuvale aktardı.

Öğrenciler Cudi Dağı Sefine bölgesini tuvale aktardı

Şırnak Üniversitesi ve Romanyalı öğrenciler, Cudi Dağı Sefine bölgesini gezip gözlemledikleri tarihi ve kültürel yerleri kendi bakış açılarıyla tuvale aktardı.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Müzik Bölümü öğrencileri 2. Cudi Sanat Festivali aktiviteleri çerçevesinde Cudi Dağı'na çıktı. Öğrenciler, Sefine bölgesi mescit alanında namaz kılıp, dua etti. Bazı öğrenciler ise tarihi ve kültürel yerleri tuvale aktardı. Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyarete, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve öğrenciler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “2. Cudi Sanat Festivali aktiviteleri dahilinde hocalarımız ve öğrencilerimiz ile beraber Hz. Nuh’un mescidinin olduğu Cudi Dağı’nın zirvesindeki Sefine bölgesine geldik. Özellikle Valimiz Osman Bilgin’e, belediye başkanımıza, komutanlarımıza bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz. Biz 40 yıldır gelmeyi hayal ettiğimiz ve gelemediğimiz bu Sefine bölgesine bu sene ikinci defa geldik. İnşallah Temmuz ayında bir festival daha düzenleyeceğiz. Onda da bütün halkımız inşallah gelecek. Biz çok mutluyuz. Bu Sefine bölgesine öğrencilerimizi getirdik. Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Müzik Bölümü olarak gelip 2. Cudi Sanat Festivali aktiviteleri bitiriş gezisini yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada resim yapacaklar. Cudi Şırnak’ın büyük bir markası, milli park olması için çalışmalar devam ediyor. Burası artık turizme de açılacak. Üç din açısından kutsal bir yerdeyiz. Erasmus bünyesinde öğrencilerimiz de Romanya’dan geldiler. Son 40 yıldır gelen ilk yabancılar oldu” dedi.
Şırnak Üniversitesinde Erasmus programı bünyesinde okuyan Romanyalı öğrenci Maria Lonesco ise, “Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Sefine bizim için çok önemli bir yer. Çünkü burası bizim için de kutsal bir mekan. 3 din mensupları da buraya zamanında gelmişler, Müslüman, Yahudiler ve Hristiyanlar. Ben burada kendimi huzurlu hissettim ve dua ettim. İlk defa geldim buraya ve burası benim için büyük bir fırsattı. Dua ettim ve şükrettim. Belki de daha fazla gelme imkanım olur. Çok güzel bir ortam oldu, Müslüman ve Hristiyanlar aynı yerde ibadet etti. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.
Resim yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sefer Tan ise, “2. Cudi Sanat Festivali dahilinde Sefine bölgesine geldim. Buradaki, Hz. Nuh’un Gemisinin indiği yer kabul edilen bölgeyi tuvale yansıtmaya karar verdim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Cudi’deki figürleri resme yansıtmak beni çok mutlu etti. Buradaki atmosferi yaşamak benim hayalimdi onu gerçekleştirdim inşallah tekrar gelirim” diye konuştu.

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