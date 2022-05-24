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Kutsal sayılan Şırnak'taki 'Sefine'de Müslüman ve Hristiyanlar birlikte dua etti

DHA

Kutsal sayılan Şırnak'taki 'Sefine'de Müslüman ve Hristiyanlar birlikte dua etti


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)NUHUN Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal olarak kabul edilen Şırnak'taki Cudi Dağı 'Sefine' bölgesinde Müslüman ve Hristiyan öğrenciler birlikte dua etti.
Şırnak'ta Nuh Tufanı sonrası Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal olarak kabul edilen 2 bin 114 rakımlı 'Sefine' bölgesinde Müslüman ve Hristiyan öğrenciler birlikte dua etti. Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri uzun yıllar sonra 'Sefine' bölgesine çıktı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler Arbaneler eşliğinde ezgiler söyleyerek Hazreti Nuh´un mescidi olarak kabul edilen bölgeye geldi. Öğrenciler sefine bölgesinde hatıra fotoğrafları çektirdi. Resim bölümü öğrencileri ise Hazreti Nuh´un mescidinin resmini tuale yansıttı. Romanya´dan Erasmus Programı kapsamında Şırnak´a gelen öğrencilerden Maria Lonescu ve Karolla Cazan Müslüman öğrenciler ile birlikte mescitte dua etti.
'40 YILDA İKİNCİ KEZ GELDİK'
Öğrencilere ziyaret sırasında eşlik eden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "İkinci Cudi Sanat Aktiviteleri içinde hocalarımız ve öğrencilerimizle beraber Hazreti Nuh´un mescidinin olduğu Cudi Dağı´nın zirvesindeki bölgeye geldik. Biz 40 yıldır gelmeyi hayal ettiğimiz ve gelemediğimiz bu sefine bölgesine bu sene ikinci defa geldik. İnşallah haziran, temmuz ayında bir festival daha olacak. Orda da inşallah bütün halkımız gelecek. Biz çok mutluyuz. Allah bu imkanları sağlayan herkesten razı olsun. Buraya öğrencilerimizi getirdik. 3 din açısından kutsal olan bir yerdeyiz. Erasmus öğrencilerimiz de geldi. Son 40 yıldır herhalde gelen ilk Hristiyanlar onlar oldu. Bu da onlara nasip oldu" dedi.
Erasmus Programı çerçevesinde Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören Romanyalı Maria Lonescu da, "Burası kutsal bir yer. 3 din aynı yere geliyorlar. Çünkü Hazreti Nuh bütün dinlerde geçiyor. Bizim Hristiyanlıkta Hazreti Nuh çok önemli bir peygamber. Çünkü onun gemisini Hristiyanlık dünyası kilise olarak görüyor. Yani eğer bir insan kendini kötü hissederse kiliseye gidiyor. Niye, çünkü kilise aynı gemi gibi sıkışınca gideceğin yerdir. Bu yer bizim için kutsal çünkü dünyanın zorlu şeylerini bırakıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman sadece biz ve Allah varız. O bize güç veriyor. İlk defa geldim buraya çok büyük bir fırsat benim için. Dua ettim. Şükür ettim ki buraya geldim daha da geleceğim belki de. Çok güzel bir şey yani. Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı zamanda dua ediyorlar. Allah kabul etsin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-24 16:55:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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