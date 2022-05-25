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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi’deki öğretmen ve öğrenciler için moral gezisi düzenlendi

İHA

Silopi’deki öğretmen ve öğrenciler için moral gezisi düzenlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü belediyesi, Aile Destek Merkezinde kurs gören eğitmen ve öğrenciler için Mardin ve Diyarbakır gezisi düzenledi.
Görümlü belediyesi ilçede ikamet eden öğretmenler ve beldede kurs gören öğrencileri gezi ile buluşturdu. Aile Destek Merkezi bünyesinde kurs veren öğretmen ve kursiyer öğrencileri için MidyatMardin ve Diyarbakır gezi turu düzenlendi. İlk kez gezi ile buluşan genç kızlar, adeta geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Kültürel gezi programı dahilinde tarihi yerleri ve inanç merkezleri ziyaret edildi.
Gezi programı öğretmen ve öğrencileri memnun ederken Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu’da bu tür etkinliklerin devam edeceği sözünü verdi. Başkan Tellioğlu, “Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Her fırsatta onları farklı alanlara taşıma ve etkinliklerle buluşturma çabası veriyoruz. Bu çerçevede de hiç gezi ile buluşmayan çocuklarımızı, gençlerimizi geziye gönderip gezdirdik. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
Öğretmen ve öğrenciler de etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşarken, onlara bu imkanı sağlayan Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu’na teşekkür etti.

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