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Şırnak’ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenci ve polisler hayvanları ve doğayı korumaya dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Şırnak’ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenci ve polisler hayvanları ve doğayı korumaya dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.
Uludere Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet ortaokulu öğrencileri ve emniyet personelleri “Issız gezegen” adlı tiyatro oyunu sergileyip polis ve çocukların birlikte çizdikleri hayvanları ve doğayı koruma resim sergisi düzenlendi. Etkinlikte amaçlanan ise, çocuklara hayvanların ve çevre farkındalığını korunması, şiddetten uzak gençlerin yetişmesine destek olabilmek olduğu öğrenildi.
Öğrencilerden Ecrin Pelşin Ürek, tiyatroda hayvanların önemini, hayvanlara iyi davranmanın ve çevreye zarar vermemenin önemini anlatmak istediklerini ifade etti. Uludere İlçe Emniyetinde görevli polis memuru Hakan Ayan ise, Uludere İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla “Mutlu patiler” projesini gerçekleştirmekte olduklarını dile getirdi. Ayan, “Son basmağı “Issız gezen” tiyatro oyunumuz ve resim sergimizi bu gün Uludere ilçesinde çocuklarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımız çocuklar. Çünkü onlar oynayacaklar, onlar görecekler ve onlar ilham kaynağı olacaklar. Akranlarına, küçüklerine mutlu patiler projesiyle çocukların hayvanlara karşı farkındalığını arttırmak. Son zamanlarda basında maalesef ki görmeye alıştığımız hayvana şiddet eylemlerinin son bulması için çocuklara da şimdiden hayvan sevgisini oluşturarak ileride de iyi bir anne, iyi bir baba olmalarını istiyoruz. Bu çerçevede Uludere ilçesinde projemizi gerçekleştirmekteyiz“ dedi.
Ekinliğe, Uludere kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Serkan Karataş, Uludere İlçe Emniyet Amirinde görevli komiser İzzettin Engin katıldı.

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