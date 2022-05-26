Silopi Türk Ocaklarından öğrencilere kaynak kitap desteği

Türk Ocakları Silopi Temsilciliği öğrencilere 700 adet kaynak kitap desteğinde bulundu.

Türk Ocakları Silopi Temsilciliği tarafından Silopi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören öğrencilere yardımcı kaynak kitabı dağıtımı yapıldı. Daha önce öğrencilerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan listeye göre hazırlanan 700 adet TYTAYT geometri, TYTAYT biyoloji, AYT coğrafya, AYT kimya ve TYT fizik tüm dersler soru bankası ve setlerden oluşan kitaplar sınıflarda dağıtıldı. Okulun öğrencilerinden Muhammet Mustafa Tunuba, “Bize kitap yardımı yapıldı. Eksiklerimiz vardı. Eksiklerimiz giderildi. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Türk Ocakları Silopi Temsilcisi Adem Çakmakçı, “Öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla, hangi konu eksiklikleri varsa önceden tespit ettik. Öğrencilere kitapların dağıtımını yaptık. Projemizde öğrencilerin eksikliklerini gidermek istedik. Öğrencilerin üniversiteye gidebilmesi için her türlü çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

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