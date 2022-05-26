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Wushu’da Avrupa şampiyonu olan Cizreli milli sporcu Baran Çelik, okulunda coşku ile karşılandı Avrupa şampiyonu Baran Çelik, tezahüratlar eşliğinde okula girdi

İHA

Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Baran Çelik, okulu Cizre Fen Lisesi'nde coşkuyla karşılandı.

Wushu’da Avrupa şampiyonu olan Cizreli milli sporcu Baran Çelik, okulunda coşku ile karşılandı Avrupa şampiyonu Baran Çelik, tezahüratlar eşliğinde okula girdi

Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Baran Çelik, okulu Cizre Fen Lisesi'nde coşkuyla karşılandı.
Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonasın 75 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan lise öğrencisi milli sporcu Baran Çelik için Şırnak’ın Cizre ilçesindeki okulunda coşkulu bir karşılama yapıldı. 1315 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonasının ardından Cizre'ye dönen Çelik, Cizre Fen Lisesi önünde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından alkışlarla ve çiçekle karşılandı. Genç milli sporcu, alkış tufanı ve 'Şampiyon Baran' tezahüratları eşliğinde okula girerken, Okul Müdürü Selim Duran tarafından da bir buket çiçekle karşılandı.
6 yaşından bu yana uzak doğu sporu yaptığını ve kendisine bu sporu sevdiren amcası milli sporcu Cudi Çelik olduğunu söyleyen Cizre Fen Lisesi 10 sınıf öğrencisi Baran Çelik, Antalya’nın Kemer ilçesinde Mart ayında düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 75 kiloda Türkiye şampiyonu olup milli takıma katılmaya hak kazandığını söyledi. Çelik, "Mayıs ayında Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonasında Ukrayna, Ermenistan ve Sırbistanlı rakiplerimi yenerek Avrupa Şampiyonu oldum" dedi.

Baran Çelik: "Türk halkının desteğini arkamda hissederek mücadele ettim"
Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türk halkının desteği, duası ve gücünü arkasında hissederek çıktığını ifade eden Baran Çelik, "Bu his ve duygularla çıktığım turnuvada Avrupa şampiyonu olup, Türk bayrağını zirveye çıkartmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Bundan sonraki hedefinin Aralık ayında düzenlenecek olan Dünya Wushu Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çekip, tüm dünyaya Türk sporcusunun gücünü göstermek istiyorum. Bu başarıları elde etmemde emekleri olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, antrenörlerim Zahit Sevinik ve Cudi Çelik ile maddi ve manevi her türlü desteği veren okul Müdürüm Selim Duran’a çok teşekkür eder, elde ettiğim bu başarıyı tüm Türkiye’ye armağan ediyorum" diye konuştu.

Selim Duran: "Okulumuz akademik, bilimsel ve sportif alanlarda ciddi başarılara imza attı"
Cizre Fen Lisesi'nin açıldığı günden bu yana akademik, bilimsel ve sportif alanlarda ciddi başarılar elde eden bir okul olduğuna vurgu yapan Okul Müdürü Selim Duran, "Öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası alanlarda başarılar elde ediyor. Son yıllarda YKS sınavlarında öğrencilerimizin elde ettiği dereceler bizleri çok sevindirdi. 2020 YKS sınavında bir öğrencimiz Türkiye 45'incisi oldu. 2021 YKS sınavında bir öğrencimiz Türkiye 44'üncüsü oldu. Sportif alanda da bu seneye has iki tane Avrupa şampiyonluğumuz oldu. Genç Kadın Boks Şampiyonası'nda Nurselen Yalgettekin kızımız Avrupa 3'üncüsü oldu. Şimdi de Baran Çelik oğlumuz Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olarak bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Bu hem akademik, hem proje, hem de sportif alanlardaki başarılar bizleri mutlu ediyor ayrıca yeni nesil öğrencilere de ilham kaynağı oluyor" şeklinde konuştu.

"Baran’ın Avrupa şampiyonu olacağından emindik"
Baran Çelik’in Avrupa’dan Şampiyonlukla döneceğinden emin olduklarını ifade eden Duran, "Çünkü öğrencilerimiz çok yetenekliler ve kendilerine olan güvenleri de çok yüksek. Bunun için de kendilerini eğitip bu seviyeye getiren antrenörlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yetenekleri ve kabiliyetleri zaten vardı ama hocalarımız da bu öğrencilerimize ön ayak olarak bu genç sporcuların yeteneklerini ortaya koymalarını sağladı. Bu da ciddi anlamda başarıların kazanılmasını sağladı. Hem Nurselen kızımızın boksta Avrupa 3'üncüsü olması hem de Baran oğlumuzun Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olması yani ilk sene olması hasebi ile ilk defa katıldığı böyle geniş turnuvalarda bu dereceler elde etmesi bizleri mutlu etti" diye konuştu.

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