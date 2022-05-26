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Şırnak'ta UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı

DHA

Şırnak'ta UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası başladı


Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) Şırnak'ta Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Cudi Cup Futbol Turnuvasının açılış töreni yapıldı. Vali Osman Bilgin, "Avrupa´nın ve NATO´nun güney sınırları Şırnak´tan başlar. Eğer Şırnak´ta huzur varsa, siz huzurlu olursunuz. Dolayısıyla Şırnak´ın yaşadığı bu güzellik, aslında Almanya´nın, İspanya´nın İngiltere´nin yaşadığı huzurdur" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile düzenlenen turnuvada, Şırnak, Trabzon, Diyarbakır, Ağrı, Van, Adıyaman, Gaziantep, Kars, Şanlıurfa ve Erzurum´dan 160 sporcunun yer aldığı U12 takımları ter döküyor. Organizasyonda, şampiyon takım 2023 yılında Erzurum'daki UYAFA Palandöken Cup 2023 Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şırnak Şehir Stadında gerçekleşen açılış programına Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve sporseverler katıldı.
Şırnak Valisi Osman Bilgin, kentte sporuyla, bilimiyle, kültürüyle, sanatıyla ve her yönüyle öne çıkan etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, "Şırnak'ın tanıtımına, ülkemizin tanınmasına vesile oluyoruz. Ben Türkiye´nin bir serhat şehrinden, başka bir serhat şehrine geldim. Batı illerimizde olan faaliyetlerin aynısını burada görüyor, yaşıyor ve yapıyoruz. Şırnak bundan sonraki süreçte bundan önceki süreçlerin devamı olarak sporuyla, kültürüyle, sanatıyla, müziğiyle, turizmiyle ama hepsinden önemlisi burada doğup büyüyen, burada yaşamını kazanıp istihdamını sağlayan, kendi ekonomisini ve kendi işsizine iş bulan bir il olarak ortaya çıkacak. Bu manada bunu hep birlikte el ele vererek birlikte başaracağız. Bunun için gece gündüz demeden aşkla, şevkle kentin daha güzel yarınlara kavuşması için emek sarf edeceğiz" dedi.
"EĞER ŞIRNAK'TA HUZUR VARSA, SİZ HUZURLU OLURSUNUZ"
Vali Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Avrupa´nın ve NATO'nun güney sınırları Şırnak'tan başlar. Eğer Şırnak´ta huzur varsa, siz huzurlu olursunuz. Dolayısıyla Şırnak'ın yaşadığı bu güzellik, aslında Almanya´nın, İspanya´nın, İngiltere´nin yaşadığı huzurdur. Dolayısıyla biz Şırnakımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için çaba gösterip bu güzellikleri dünyaya tanıtacağız. Cudi Cup adı altında yapılan bu etkinliklerin Cudi Dağımızın barışın, özgürlüğün, sporun, kültürün simgesi olarak anılmasını bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Şırnak´ta bir evi olduğunu ve buranın onlara kucak açtığını, onları beklediğini belirtiyorum."(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Vali Osman Bilgin'in alana gelişi
- Sporcularla konuşması
- Malzeme dağıtımı
- Antrenman
- Genel ve detaylar
DHA-Spor Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-26 21:42:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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