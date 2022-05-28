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Cizre’de minik öğrencilerin uçurtma keyfi

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim veren Nergis Anaokulu ile Ahmet El Cezeri İlkokulunda eğitim gören 50 öğrenci, kendi elleriyle yaptıkları uçurtmalarını uçurmanın zevkini yaşadı.

Cizre’de minik öğrencilerin uçurtma keyfi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde eğitim veren Nergis Anaokulu ile Ahmet El Cezeri İlkokulunda eğitim gören 50 öğrenci, kendi elleriyle yaptıkları uçurtmalarını uçurmanın zevkini yaşadı.
Cizre Cudi Mahallesi Caferi Sadık Tepesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile yaptıkları uçurtmaları uçurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Caferi Sadık Tepesinde düzenlemiş olduğu Yolumuz Sevgi Yolu Derneğinin uçurtma desteğinde bulunduğu şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Ahmet Gümüş ve Cevdet Hacıbektaşoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Alana kurulan ses sisteminden seslendirilen müzikler eşliğinde eğlenip, güneşli ve temiz havanın keyfini yaşayan öğrenciler hem eğlendi hem de öğretmenlerinin desteği ile yapmış oldukları rengarenk uçurtmaları uçurarak gökyüzünü süsledi. Yaklaşık iki saat süren şenlikte doyasıya eğlenmenin tadını yaşayan öğrenciler, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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