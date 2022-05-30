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Ürünleri batıdan gelen Şırnaklılar, üretimle sebze ve meyveyi daha ucuza yiyecek

DHA

Ürünleri batıdan gelen Şırnaklılar, üretimle sebze ve meyveyi daha ucuza yiyecek


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta seralarda sebze- meyve yetiştiriciliğinin mümkün olabileceğini göstermek amacıyla Şırnak Üniversitesi kampüsünde, 1 dekar alana kurulan serada mart ayında dikilen 2 bin 800 domates fidesi, meyvesini vermeye başladı. 20 tonun üzerinde domates üretimi hedeflendiğini anlatan, seranın proje yürütücüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel, "Amacımız; Şırnak'ta yetiştiricilik, seracılık yapılabileceğini göstermek. Emek verilirse olur. Kendi ürünümüzü kendimiz üretirsek Şırnak halkına daha ucuz ve kaliteli ürünü temin etmiş olacağız. Bu da inanılmaz bir keyif verecek" dedi.
Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel ile Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Yücel'in kentte seralarda sebze- meyve yetiştiriciliğinin mümkün olabileceğini ve bölgedeki çiftçilere daha verimli tarımın yapılabileceğini göstermek amacıyla birlikte hazırladığı Avrupa Birliği Ar-Ge Projesi kapsamında 1 dekarlık alanda kurulan domates serasına, 2 bin 800 domates fidesi dikildi. Üniversite kampüsündeki serada mart ayında ekilen fideler, meyve verdi. 20 tonun üzerinde üretim beklenen serada kurulan ısıtma sistemiyle yılın 12 ayı üretim yapılabilecek.
'EMEK VERİLİRSE OLUR'
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel, projeye ilk olarak domatesle başladıklarını belirterek, "Güzel de gidiyor. Bizim amacımız; Şırnak'ta yetiştiricilik yapılabileceğini, seracılık yapılabileceğini göstermek. Yapılırsa emek verilirse olur. Bu serada ürettiğimiz ürünlerden yaklaşık 20 tonun üzerinde üretim bekliyoruz. Amacımız kar etmek, sadece ürün üretmek, ticarete mal etmek değil. Bu arada kişileri de yetiştirmek. Çalışanlarımızla birlikte sera da biz de çalışıyoruz. Onlara bir meslek öğretmek, onlara bir şekilde katkı sunmak istiyoruz. Serada çalışanlar sanki staj yapıyormuş gibi tüm bilgi birikimlerimizi onlara aktarıyoruz. Son dönemlerde ekonomik koşullardan dolayı her girdi, ciddi bir maliyet doğurdu. Buraya gelen sebze ve meyveler hep batıdan geliyor. Eğer kendi ürünümüzü, kendimiz üretirsek Şırnak halkına daha ucuz ve daha kaliteli bir ürünü temin etmiş olacağız. Bu da bize inanılmaz bir keyif verecek" dedi.
'YENİ İŞ OLANAKLARI DA OLUŞTURACAK'
Serada inceleme yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da projenin yeni iş olanakları oluşturacağını dile getirerek, şunları söyledi:
"Valiliğin destekleriyle ısıtma sistemlerini kurduk. 12 ay boyunca üretim olacak şekilde Şırnak´ta seracılık adımını başlattık. Bu adım bir prototip olacak şekilde. Şırnak'ta seracılığın yapılabildiğini göstereceğiz. Dicle Kalkınma Ajansı'ndan bir projemiz daha geçti. 2 dönümlük bir sera daha kuracağız. Burada eğitim vereceğiz. Buradan seracılık eğitimi alan kadınlardan 16'sına bakanlığımız birer dönüm sera verecek. Bu şekilde Şırnak'ta seracılık başlamış olacak. Şırnak merkezdeki ilk sera bu. Yüksekokulda seracılık bölümünü açmak için Yükseköğretim Kurumu'na da başvurduk. Bunlar da olursa Şırnak'ta sınır kapısından ihracat yapmaya başlayacağız. Şu anda ürettiğimiz hiçbir üründe pazarlama sorunu yok. Üniversitelerin üretimin içinde olması, üretime yol göstermesi çok önemli. Vatandaşlarımıza bu işin yapılabilirliğini göstermeye çalışıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-30 11:10:21

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