Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mayıs'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5'i PKK/KCK, 1'i FETÖ/PDY ve 1'i DEAŞ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. 1 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-30 14:04:35
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