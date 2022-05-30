Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Mayıs'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 49 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 fişek, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-05-30 14:27:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.