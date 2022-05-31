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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara nedeniyle oksijen makinesine bağımlı kaldı; gençlerin ibret almasını istedi

DHA

Sigara nedeniyle oksijen makinesine bağımlı kaldı; gençlerin ibret almasını istedi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta 12 yaşından beri sigara içen ve akciğer hastalığı nedeniyle 5 yıldır da oksijen makinesine bağımlı yaşayan Mehmet Erener (56), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerin kendisinden ibret almasını istedi.
Gazi Paşa Mahallesi'nde oturan 9 çocuk babası Mehmet Erener, 5 yıl önce nefes darlığı sorunu yaşayınca Ankara´da doktora gitti. Akciğerinde sorun tespit edilen Erener´e, 12 yaşında çevresindekilere özenerek başladığı sigarayı bırakması tavsiye edildi. Ancak buna rağmen sigarayı bırakmayan Erener´in rahatsızlığı ilerledi, yatağa ve oksijen makinesine bağımlı hale geldi.
Yatağının başında 3 oksijen makinesi bulunan Erener, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle, gençlerin kendisini görerek sigaraya yaklaşmamasını istedi. Erener, "Baktım millet içiyordu, ben de içeyim dedim. İlk başlarda keyfine içtim. O zamanlar dışarı çıkıyorduk. Sigara fazla etkilemiyordu. Evlerimiz, tarlalarımız vardı. Artık o da yok. İçerde sigara içe içe mahvolup gidiyoruz. Rahatsızlığım sigaradan başladı. Akciğerimde sıkıntılar oldu. Nefes alamadım, Ankara´ya gittim. Orada 2 hafta yattım. Ondan sonra geldim yine sigaraya başladım. Aynı sıkıntıları yaşadım. Ben sigara içtiğim zaman bir hafta sonra tekrar eski halime geliyorum. Artık bir sigara dahi içsem fark ediyor. Oksijen cihazları olmadan 2 saat dahi nefes alamıyorum. 5 yıldır bu cihazlara bağlıyım. Gençler kendilerini bu seviyeye getirmesinler. Bu cihazlarımı görsünler. Bir akşam 2 saat bile cihazlara bağlanmamayım dersem yatamam. Nefes alamıyorum" dedi. 
Arkadaşlarının yanına çıkamadığını, gezemediğini ifade eden Erener, "Piknik yapamıyoruz. Öyle bir duruma gelmişiz ki yatağa mahkum kalmışız bu sigara yüzünden. Gençlere tavsiyem, bu sigarayı içmesinler. Benim gibi yataklara düşmesinler. Sigara insanı öldürür" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-31 12:45:49

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