Kaymakam Tunç, Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi

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Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Kaymakam Tunç, vatandaşlarla görüşüp sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mahmut Gür ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Tunç, başkanlık makamında sanayi esnafının ihtiyaç ve taleplerini alarak bilgi alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Tunç’u karsılarında gören esnaf memnuniyetlerini dile getirerek Tunç’a çay ikramında bulundu.

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