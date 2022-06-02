Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)

2 YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ
Şırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen, sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız´ın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada araçta bulunan 5 kişi de yaşamını yitirdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-06-01 23:55:34
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