500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı

İHA

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce 500 adet kınalı keklik, 2 bin rakımlı Namaz Dağı'na bırakıldı. Özgürlüğe kanat çırpan keklikler hem bölgede popülasyonun artmasını sağlayacak hem de süne gibi zararlı böceklerle mücadele edecek.

500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce 500 adet kınalı keklik, 2 bin rakımlı Namaz Dağı’na bırakıldı. Özgürlüğe kanat çırpan keklikler hem bölgede popülasyonun artmasını sağlayacak hem de süne gibi zararlı böceklerle mücadele edecek.
Gaziantep Keklik Üretim Çiftliği'nden getirilen 500 adet kınalı keklik, araçlarla Namaz Dağı’na taşındı. Vali Osman Bilgin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay kafeslerdeki kınalı keklikleri bir bir gökyüzüne bıraktı.
Burada bir konuşma yapan Vali Bilgin, “Şırnak Namaz Dağı, Bestler Dereler, Kato, Şenoba ve Cudi Bölgesi ile birlikte Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini barındıran bir cennet köşesidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün son zamanlarda yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte yaban hayatın korunması, doğanın korunması ile ilgili gerçekten büyük destekleriyle birlikte çok önemli doğanın varlığının devamı yönüyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Özelikle son dönemlerde dünya genelindeki iklim değişikliği göz önüne aldığımız zaman doğanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak dünya halkı olarak anlamış bulunmaktayız. Şırnak’ımızın bundan sonraki süreçte özellikle doğasını ön palana çıkarıp, buradaki doğal yaşamı da ön palana çıkarıp turizmle, sporla, kültürü, sanatıyla, doğa sporlarıyla anılan bölge olması için her türlü katkıyı vereceğiz. Doğada şu an çok ciddi yaşayan ceylanlarımız var. Bunların sayısını artıracağız. Bu vesileyle bu gün doğaya salacağımız kekliklerin bu güzellikleriyle beraber Şırnak’ımıza yeni güzellikler getirmesini ve “Ülkemiz İçin Birlikte Güzelliğe Ve Mutluluğa” sloganıyla birlikte doğaya salıyoruz; hayırlı olsun. İnşallah doğada hayvanlarımız daha çok huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Vatandaşlarımız da yaban hayatı korumak için de duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise, “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her yıl doğaya biyo çeşitliliği artırmak, doğadaki zenginliği artırmak adına kınalı keklik salımı yapmaktayız. Doğadaki biyo çeşitliliği artırmakla birlikte, doğadaki kene ve çeşitli haşeratları yiyerek doğaya katkıda bulunmaktadır. Bu gün burada Şırnak’ta toplam bin 500 adet kınalı keklik salımı yapmaktayız. Bu gün Namaz Dağında 500 tanesinin salımını yapacağız. Doğada tutunmalarını sağlayacağız. Şırnak’ta daha önce ceylanlarımızı salmıştık. Çok güzel bir şekilde yöre halkı ve güvenlik güçlerimizin sayesinde tutunum sağladı ve şu anda 113 tane ceylanımız var. Bunlarla birlikte doğada biyo çeşitlilik ve zenginliğimiz artıyor. Şırnak artık tamamıyla ceylanlarıyla keklikleriyle anılır bir yer olsun istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 ...
(Düzeltme) Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 4’e ...
Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi
Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)
YEREL HABERLER Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole ...
Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole ...
Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Kaymakam Tunç, Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya ...
Cizre’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Cizre’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" coşkuyla ...
Şenoba Belediyesi'nden parke döşeme çalışması
YEREL HABERLER Şenoba Belediyesi'nden parke döşeme çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.