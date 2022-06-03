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Kazada ölenlerin acı hikayeleri ortaya çıktı Biri iki ay sonra askere gidecekti, biri yeni baba olmuştu, biri de babasıyla aynı kaderi paylaştı

İHA

Kazada ölenlerin acı hikayeleri ortaya çıktı Biri iki ay sonra askere gidecekti, biri yeni baba olmuştu, biri de babasıyla aynı kaderi paylaştı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü girişinde, Dicle Elektrik personelinin bulunduğu kamyonetin şarampole devrilmesiyle hayatını kaybeden sürücü Azat Dikmen (26) ile Fikret Apaydın'ın (29) cenazeleri aynı mezarlıkta, Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Özcan Benek'in (24) cenazeleri ise farklı mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın (54) tedavisi Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor. Kazada ölenlerin acı hikayeleri ise yürek burktu.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü girişinde 1 Haziran günü, virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Dicle Elektrik personelinin bulunduğu kamyonet şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybedenlerden Fırat Apaydın, işe yeni girmiş, iş için eğitimlerini yeni tamamlamıştı ve yeni baba olmuştu. Bundan önce tamircilik yapıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyordu. Azat Dikmen ise, askerlik şubesine askere gitmek için başvurmuştu ve 2 ay sonra askere gidecekti. Özcan Benek, 1999 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden babasıyla aynı kaderi paylaştı. Daha iki aylıkken babası ölen Özcan Benek'i dayısı büyüttü, dayısının eşi, Özcan Benek'in aynı zamanda süt annesi oldu. Benek, yaklaşık 2 yıldır çalışıyor; evin 3'üncü ve en küçük kardeşi olarak ailesine destek oluyordu.
Fikret Apaydın'ın babası Selman Apaydın ise oğlunun 34 yıldır evli olduğunu ve 2 çocuğu bulunduğunu belirterek, "Biri 11 günlük, diğeri 2 yaşında. Daha önce inşaatlarda çalışarak ve tamircilik yaparak geçimini sağlıyordu" dedi.
Azat Dikmen'in babası Sait Dikmen de, "Daha askerliğini yapmamıştı, geçen gün askerlik şubesine başvuru yaptı ama 2 ay sonrasına gideceğini söylemişler. Ben dedim niye 2 ay sonra, hemen direkt gitseydin diye, o da ben seçmedim, şubeden öyle söylediler diye cevap verdi'' diye konuştu.
Babasıyla aynı kaderi paylaşan Özcan Benek'in dayısı Bahattin Kara ise, "1999 yılında babası traktörden düşerek hayatını kaybetti. Özcan o zaman 3 aylıktı. 3 kardeşler toplamda. 3 kardeşe de ben bakıyordum, bu güne kadar da beraber oturuyorduk. Büyük kardeşleri evlendi, ev yaptırdık. Yaklaşık iki yıldır ayrı evlerde yaşıyoruz. Hiçbir zaman çocuklarımdan ayırmadım. Özcan 24 yaşında, yaklaşık 2 senedir Dicle Elektrik'te çalışmaya başlamıştı. Vahim kazayla hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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